17.10.2019 - Performance ist das neue Normal: Der umfangreich geliftete Porsche Macan kommt jetzt auch als Spitzenmodell namens Turbo – mit der gleichen Leistung wie das frühere Turbo-Performance-Modell, das einst auf den regulären Turbo noch einmal 40 PS draufsetzte. Stolze 440 PS (324 kW) leistet der neue Macan Turbo, der die Baureihe nunmehr nach oben abschließt und komplettiert. Eng mit der ersten Generation des Audi Q5 verwandt diente der Macan lange Zeit als sportliche Speerspitze im Segment. Diese Zeiten sind jedoch vorbei, seit Mercedes-AMG und die M GmbH mit über 500 PS starken Ableitungen von GLC sowie X3 und X4 ins Rennen gehen. In diesem Leistungsrennen will der Macan nicht mithalten, um dem bis zu 680 PS starken Cayenne nicht ins Gehege zu kommen.

Für die Kraftübertragung ist ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe zuständig, das seine Vorzüge gegenüber einem Wandlerautomaten nicht mehr ganz so gut wie früher ausspielen kann. Dennoch bietet es den kleinen Extra-Kick an Sportlichkeit, der Porsche von den Modellen aus Garching und Affalterbach unterscheidet. Wie ein Präzisionswerkzeug schneidet der Macan Turbo durch den Verkehr, die Turbo-exklusive Front sorgt für das entsprechende Überholprestige. Auch über 200 km/h legt der SUV noch mit großer Vehemenz zu, konsumiert sich dann allerdings auch reichlich Kraftstoff. Wer den Zyklusverbrauch (NEFZ) von 9,8 Litern pro 100 Kilometer erreichen will, muss im Bereich der „Richtgeschwindigkeit“ verharren.

Zu kritisieren ist die Bedienlogik der manuellen Schaltgasse, die den überfälligen, bei Cayenne und Panamera längst vollzogenen Schritt zum Herunterschalten per Stoßen und Hochschalten durch Ziehen nicht nachvollzogen hat, so dass Porsche nun je nach Baureihe gegensätzliche Logiken anbietet. Und die offenen Cupholder vorn und hinten wirken gerade bei hellen Interieurfarben nicht eben hochwertig. Wir finden zudem, dass ein rahmenloser Innenspiegel dem Macan gut gestanden hätte.



Mit seinen 440 PS markiert der relativ kompakte Macan Turbo zwar in Sachen Leistung nicht mehr die Spitze im Segment, doch er ist deutlich kultivierter als die Konkurrenz, ohne dabei in der Querdynamik die geringsten Abstriche zu machen. Warum das Image der Marke unübertroffen ist, das lässt sich am neuen Macan Turbo sehr schön erfahren. (ampnet/jm)



Daten Porsche Macan Turbo: Länge x Breite x Höhe (m): 4,68 x 1,92 x 1,62 | Radstand (m): 2,81 | Motor: V6-Benziner, 2894 ccm, Biturbo | Leistung: 324 kW / 440 PS bei 5700–6600 U/min | Max. Drehmoment: 550 Nm bei 2800–5600 U/min | Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h | Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 4,3 Sek. | NEFZ-Durchschnittsverbrauch: 9,8 Liter | Effizienzklasse: E | CO2-Emissionen: 224 g/km (Euro 6d-Temp) | Leergewicht / Zuladung: min. 1945 kg / max. 635 kg | Kofferraumvolumen: 488–1502 Liter | Max. Anhängelast: 2400 kg | Wendekreis: 12,0 m | Bereifung: 265/40 R 20 vorn, 295/40 R 20 hinten | Luftwiderstandsbeiwert: 0,37 | Basispreis: 91 922 Euro