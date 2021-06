Typisch für den 911 GTS sind zahlreiche schwarze oder abgedunkelte Details am Exterieur, darunter auch der charakteristische Bügel samt Targa-Schriftzug des 911 Targa 4 GTS. Weitere in Schwarz Seidenglanz lackierte Elemente sind die Lippe des Bugspoilers, die Leichtmetallräder mit Zentralverschluss, die „GTS“-Schriftzüge an den Türen und am Heck, die Lamellen des Heckdeckelgitters sowie die beiden Endrohrblenden der Sportabgasanlage. Optional lässt sich ein Exterieur-Paket auswählen, bei dem diese und weitere Details in Schwarz Hochglanz ausgeführt sind. Auch im Interieur ist Schwarz die dominierende Farbe. Dazu kommen Elemente aus dem Mikrofaser-Material Race-Tex. Der Schalthebel des auf Wunsch erhältlichen Schaltgetriebes wurde für schnellere Gangwechsel um zehn Millimeter gekürzt. Mit an Bord sind die jüngste Generation des Porsche Communication Management (PCM) und das Sport-Chrono-Paket Track Precision-App und eine Reifentemperaturanzeige. Die Dämmung im Innenraum wurde reduziert, um den Fahreindruck akustisch zu verstärken.