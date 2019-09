Jaguar F-Type wird limitiert in Gelb gekleidet

Jaguar F-Type R-Dynamic Limited Edition Foto: Auto-Medienportal.Net/Jaguar

26.09.2019 - Die auf 200 Einheiten limitierte F-Type R-Dynamic Limited Edition ist das erste Jaguar-Serienmodell in Gelb seit mehreren Jahrzehnten. Neben der Farbe „Yunnan Yellow“ bietet Jaguar die neue Limited Edition zusätzlich in der Farbe Borasco Grey an. 50 Fahrzeuge (davon 20 Cabriolets) rollen im exklusiven Gelbton vom Band, 150 F-Type (davon 80 Cabriolets) werden in Grau produziert. Jeweils die Hälfte der Fahrzeuge hat einen Allradantrieb. Motorisiert ist die Sonderedition mit einem V6-Motor, der 380 PS leistet. Für den Sprint von null auf 100 km/h vergehen 4,9 beziehungsweise 5,1 Sekunden (Allrad), die Höchstgeschwindigkeit beträgt 275 km/h.

20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit fünf Doppelspeichen in Gloss Black, Black Pack und LED-Scheinwerfer zeichnen das Exterieur-Paket aus. Das Interieur wird durch Edelstahl-Einstiegleisten und -Pedalerie, eine Lederausstattung mit sechsfach verstellbaren und beheizbaren Sitze, Dekorelemente aus Aluminium und DAB+ definiert.



Beim Coupé gehört darüber hinaus eine elektrische Heckklappe; beim Cabriolet ein Windschott zur Serienausstattung. Die Preise für die Jaguar F-Type R-Dynamic Limited Edition reichen von 101 501 Euro (Coupé mit Hinterradantrieb) bis zu 114 179 Euro für das Cabriolet mit Allradantrieb. (ampnet/deg)