19.07.2021 - Klein und stark und schwarz oder grau ist dieses italienische Produkt, das PS-Feinschmeckern munden soll: Der Abarth 695 Esseesse basiert zwar auf dem Fiat 500, will aber vor allem durch Exklusivität punkten. Mehr als 1390 Exemplare wird es nicht geben. Die Stückzahl errechnet sich aus der Typenziffer, die mit zwei multipliziert wird. Außer in „Scorpione Schwarz“ gibt es das Sondermodell nämlich noch in „Campovolo Grau“, jeweils 695-mal. Die Buchstabenform von „Esseesse“ verbietet sich aus historischen Gründen und es ist auch nicht die Bezeichnung der italienischen Überlandverbindungen „Strada Statale“ gemeint. Zweimal „S“ soll als „Super Sport“ verstanden werden. Nach zahlreichen „Biposto“-, „Corsa“- und „Anniversario“-Varianten stellt der aktuelle Zwerg-Renner einen neuen Versuch dar, fast 34.000 Euro für einen aufgemotzten Kleinwagen zu erlösen.

Die Motorhaube aus Aluminium und Veränderungen an den Brembo-Bremsen bringen eine Gewichtseinsparung von 15 Kilogramm. Ein neuer, variabler Dachkantenspoiler soll den Abtrieb an der Hinterachse um bis zu 42 Kilogramm erhöhen. Dies und die maximal 250 Newtonmeter Drehmoment aus dem Turbomotor verbessern das Spurtvermögen um 0,1 Sekunden auf 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Für einen sportlich satten Sound sorgen zwei Akrapovic-Auspuffendrohre aus Titan.



Die in Weiß gehaltenen Alu-Felgen, Außenspiegelkappen und Spoilerlippen setzen optische Akzente, die der Innenausbau fortschreibt. Die Schalen der äußerst anschmiegsamen Sportsitze sind ebenfalls weiß, ein Schriftzug auf den Polstern „One of 695“ ruft die Exklusivität der Kleinserie in Erinnerung. Freilich wurde, vermutlich aus Kostengründen, die Chance verpasst, per Durchnummerierung jedes einzelne Fahrzeug zu individualisieren. Das in aufwändiger Handfertigung mit Alcantara bezogene Armaturenbrett kann allerdings nicht davon ablenken, dass bei den Türverkleidungen auch Hartplastik großflächig zum Einsatz kommt. Die Erwartungen an Multimedia- und Konnektivitäts-Ausstattung werden durch Uconnect-Infotainmentsystem mit Navi, Sieben-Zoll-Touchscreen, USB und Bluetooth erfüllt. Apple Carplay und Android Auto sind selbstverständlich integriert.