03.06.2020 - Kontroversen sind dem Design von BMW nicht fremd, seit vor knapp 20 Jahren der berüchtigte, von Chris Bangle und Adrian van Hooydonck gezeichnete 7er vorgestellt wurde. Und auch der "Turnschuh" Z3 Coupé oder der elektrische i3 lösten bei Fans der Marke Diskussionen aus. Mit dem neuen 4er-Coupé steht die BMW-Welt jetzt wieder vor einem ähnlichen Ereignis: Seitdem die ersten Fotos des sportlichen Zweitürers durchgesickert sind, tobt die Diskussion in den Online-Foren. Dabei avanciert eine historische Referenz zum Stein des Anstoßes: Die Bayern haben die Frontpartie mit zwei vertikalen Nieren akzentuiert, die von den Vorkriegsmodellen der Marke inspiriert sind, aber auch nach dem Krieg immer wieder auftauchten. Am nächsten kommt der neuer 4er dabei der 1965 vorgestellten Baureihe 2000 C/CA/CS, die später zum deutlich maskulineren und aggressiveren E9 mutierte.

Da die Erörterung von Designfragen vom persönlichen Geschmack abhängig ist, sei hier nur so viel verraten: Die vertikalen Nieren sehen in der Realität bei weitem nicht so dominant aus wie auf einigen Fotos – vor allem jenen, die aus der Froschperspektive aufgenommen wurden. Sie heben den 4er überdies deutlich vom 3er ab, von dem der 4er direkt abgeleitet ist. Der Gesamteindruck des Coupés ist der eines sehr klar und reduziert gestalteten Fahrzeugs mit klassischen Proportionen.



Das vorläufige Spitzenmodell M440i sowie der 2021 nachfolgende M440d zeichnen sich dabei durch Zierelemente in dem ins kupferne tendierenden „Ceriumgrau" aus, das seit einiger Zeit die unterhalb der echten M-Modelle positionierten „M-Performance“-Modelle schmückt. Auch die Nieren werden dieser Behandlung unterzogen – es sei denn, der Kunde entscheidet sich für die „Shadow Line" – ursprünglich mattschwarz, seit vielen Jahren jedoch in Hochglanz ausgeführt. Allen 4ern gemein ist grobmaschiger Dekor im Kühlergrill; vertikale Streben hätten nach Auskunft von BMW zu konservativ ausgesehen.