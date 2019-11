06.11.2019 - Mit dem M2 CS bietet BMW M erstmals ein exklusives und limitiertes Sondermodell in der Kompaktklasse an. Der M2 CS leistet 450 PS durch einen doppelt aufgeladenen Sechszylinder-Motor. Optisch ist er durch eine neu gestaltete Motorhaube, ein CFK-Dach, Frontsplitter, eine Abrisskante an der Heckklappe sowie Carbonteile zu erkennen. Exklusiv in Misanoblau Metallic kostet er ab 95 000 Euro. Zugleich bildet er die Basis für das 2020 verfügbare neue Einstiegsmodell von M Motorsport für den Breitensport und das neue Clubsport-Segment: den BMW M2 CS Racing.

Mit dem optionalen Sieben-Gang-M-Doppelkupplungsgetriebe (M DKG) absolviert der M2 CS den Standardsprint aus dem Stand auf 100 km/h in 4,0 Sekunden. Mit dem Sechs-Gang-Handschaltgetriebe, das erstmals bei einem CS-Modell von BMW zum Einsatz kommt, dauert es 4,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit des mit dem M Driver’s Package ausgerüsteten Sondermodells wird bei 280 km/h elektronisch abgeregelt.



Eine Abdeckung der Ölwanne, eine zusätzliche Ölabsaugpumpe sowie ein Ölrücklaufsystem im Bereich des Abgasturboladers sollen im Alltagsbetrieb und bei hochdynamischer Fahrt auf der Rennstrecke eine sichere Ölversorgung garantieren. Die gegenüber dem BMW M2 Competition in Optik und Sound verfeinerte Abgasanlage mit zwei elektronischen Klappen ist zweiflutig ausgelegt und endet in den typischen vier Endrohren. Der Fahrer kann den Sound durch die Auswahl des Fahrmodus über die M-Motordynamik-Control und mittels Direktwahltasten in der Mittelkonsole weiter beeinflussen.



Die Mittelkonsole ist komplett aus leichtgewichtigem Carbon gefertigt, bei den Türgriffen und Türverkleidungen kommen kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) zum Einsatz. M-Sportsitze aus dem M4 CS sind mit an Bord. Das mit Alcantara bezogene M-Sportlenkrad trägt eine 12-Uhr-Markierung. (ampnet/deg)