17.11.2021 - Das neue 2er-Coupé von BMW dürfte Puristen das Herz höher schlagen lassen. Denn als leistungsstarkes Stufenheck-Coupé vertritt er einen besonders klassischen Ansatz. Gekrönt wird die Baureihe derzeit vom M240i x-Drive mit Allradantrieb und 374 PS. Wie eine Kampfansage an die Welt der elektrifizierten SUV wirkt dieser kompakte Zweitürer. Niedrig, kurz, mit langer Fronthaube und gedrungenem Heck setzt er auf klassische Proportionen. Im Vergleich zum Vorgänger ist er gewachsen; das liegt vor allem an der neuen Plattform, die er mit dem 3er teilt. Das Design bleibt eigenständig, die Niere ist breit statt hoch gestaltet, das Farbprogramm übrigens erstaunlich dünn.

Der seidenweich laufende Reihensechszylinder ist an die famose Acht-Stufen-Automatik von ZF gekoppelt, die ihre Kraft auf alle vier Räder überträgt. Damit spurtet der immerhin 1765 Kilogramm schwere Zweitürer in nur 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Spitze wird bei 250 km/h eingeregelt. Es ist höchst eindrucksvoll, wie klang- und leistungsstark sich das Fahrzeug dabei in Szene setzt. Wird das Auto derart gefordert, fließt allerdings bisweilen auch das Doppelte des Nennverbrauchs von lediglich 8,1 Litern pro 100 Kilometern durch die Einspritzdüsen.