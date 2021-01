12.01.2021 - Es ist schon mehr als zehn Jahre her, dass der damalige BMW -Chef Norbert Reithofer die verblüffte Fachwelt mit einer Erkenntnis überraschte: 80 Prozent der Käufer eines 1er glaubten, dass ihr Auto über Frontantrieb verfüge. Was Reithofer damit vorbereitete, war der Wechsel der kleinen Baureihen zu einer frontgetriebenen Plattform. Heute teilen sich 1er und das von ihm abgeleitete 2er Gran Coupé die Architektur mit Mini. Und das Spitzenmodell unter den kleinen Fronttrieblern hört auf die sperrige Modellbezeichnung M235i Gran Coupé x-Drive.

Ihre praktischen Vorzüge sind jedenfalls nicht zu bestreiten: Vorn wie hinten ist reichlich Platz, das Kofferabteil ist mit 430 Litern ausreichend groß bemessen und zudem variabel zu erweitern. Übersichtlich ist die Karosserie zwar nicht, aber zum Glück sind ausreichend elektrische Helferlein an Bord, um dem Fahrer einen Eindruck davon zu vermitteln, wieviel Platz noch zum Manövrieren ist. Während das Coupé weiterhin mit klassischem 3,0-Liter-Reihensechszylinder verfügbar ist, endet die Motorenpalette bei den Fronttrieblern mit einem quer eingebauten 2,0-Liter-Vierzylinder. BMW holt aus diesem kompakten Aggregat mehr als genügend Leistung, nämlich 306 PS (225 kW). Das genügt für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von abgeregelten 250 km/h. Dabei wird der M235i spürbar eingebremst, offensichtlich wäre noch Luft nach oben.

Die üppige Leistung wird über eine schnell schaltendes Acht-Stufen-Automatik auf alle vier Räder übertragen. Bei der Abstimmung haben die Antriebs- und Fahrwerksingenieure ganze Arbeit geleistet: Die Lenkung ist präzise und direkt, das Fahrverhalten bis in den ungewöhnlich hohen Grenzbereich völlig neutral. Und das per Knopfdruck künstlich verstärkte Klangbild wirkt durchaus sportlich.



Insgesamt besticht dieser BMW durch eine Präzision und Fahrdynamik, die eigentlich nur die deutschen Premiumhersteller in dieser Perfektion hinbekommen. Die Einstellungen lassen sich auch einzeln modifizieren, was wir gerne genutzt haben, denn die Lenkunterstützung wird in den sportlichen Fahrmodi über Gebühr reduziert.