25.03.2021 - Mit dem Continental GT Speed bringt Bentley im Laufe des dritten Quartals sein bislang stärkstes Serienfahrzeug auf den Markt. Der überarbeitete 6,0-Liter-W12-Motor liefert 659 PS (485 kW) und damit 24 PS mehr als im Continental GT. Damit erreicht das Coupé in 3,6 Sekunden Tempo 100 und eine Spitzengeschwindigkeit von 335 km/h. Das maximale Drehmoment betägt nach wie vor 900 Newtonmeter. Das Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wechselt die Gänge im Sport-Modus doppelt so schnell wie beim W12-Standardmodell. Das exklusive Leder- und Alcantara-Interieur ist in 15 Farben und elf zusätzlichen Dekor-Kombinationen erhältlich. (ampnet/jri)