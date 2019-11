Darüber hinaus ist das Mildhybrid-System mit der Kamera-Sensorik vernetzt, damit der Motor auch bei getretener Bremse anspringt, sobald die Frontkamera erkennt, dass sich in der Kolonne der Vordermann in Bewegung setzt. Unterm Strich soll das Zusammenspiel der MHEV-Komponenten den Verbrauch im Alltagsbetrieb um bis zu 0,8 Liter pro 100 Kilometer senken. Über den absoluten Normwert hüllt sich Audi wohlweislich noch in Schweigen, verspricht durch die Zylinderabschaltung (COD = cylinder on demand), die im Schubbetrieb in den oberen Gängen die Zylinder 2, 3, 5 und 8 deaktiviert, einen weiteren Spareffekt.



Auf die Straße gelangt die Power via Acht-Stufen-Automatik Tiptronic und Allradantrieb Quattro, der die Kraft im Normalzustand im Verhältnis 40:60 auf Vorder- und Hinterachse verteilt. Unter schlüpfrigen Bedingungen können aber auch automatisch bis zu 70 Prozent nach vorn oder 85 Prozent nach hinten geleitet werden. Noch einen Tick sicherer, aber auch agiler wird das Handling durch die radselektive Momentensteuerung und die serienmäßige Allradlenkung. Bei dynamischer Kurvenfahrt verschiebt darüber hinaus ein optionales Sportdifferenzial die Antriebsmomente wie ein aktives Torque Vectoring je nach Bedarf zwischen den Hinterrädern.



Die Brücke von der Rennstrecke zum Offroad-Trail wiederum schlägt im RS Q8 die serienmäßige Luftfederung mit geregelter Dämpfung. Ihre spezifische Abstimmung soll für eine besonders großzügige Spreizung zwischen einer komfortbetonten und einer extrem sportlichen Auslegung sorgen. Je nach Situation und Fahrerwunsch hebt sich die Karosse damit um bis zu 90 Millimeter. Bei schneller Kurvenfahrt minimiert auf Wunsch eine elektromechanische Wankstabilisierung die Seitenbewegungen.



Im Gegensatz zur überbordenden Leistung und Fahrdynamik setzt der RS Q8 optisch eher auf selbstbewusstes Understatement. Von seiner modellbedingten Größe abgesehen ist das gut fünf Meter lange SUV-Coupé vor allem an der spezifischen Kühlermaske in Schwarz Hochglanz und dem ebenso schwarz glänzenden Wabengitter sowie den großen seitlichen Lufteinlässen zu erkennen. RS-typisch sind außerdem die Aufsatzleisten in Wagenfarbe, umlaufende Schweller, die Heckschürze mit Diffusor-Spange in Schwarz Hochglanz und ovale Endrohre. Auf Wunsch gibt es bis zu 23 Zoll große Walzen und die serienmäßigen LED-Scheinwerfer auch mit Matrix-Funktion. (ampner/fw)