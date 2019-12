SPORTcars

Fahrvorstellung Audi RSQ8: Fauchender Bolide

Audi RS Q8 Foto: Auto-Medienportal.Net/Matthias Knödler

17.12.2019 - Dass der Audi RS Q8 ein besonderer Q8 ist, sieht der Experte direkt: Die Front besitzt neue große Lufteinlässe, es gibt einen Kühlergrill im Wabenmuster, ovale Auspuffrohre, einen hinteren Diffusor und einen funktionalen Dachspoiler für mehr Abtrieb. Hinten kommen 5 mm Breite durch den lackierten Kunststoffradlauf hinzu, die Karosserie bleibt unverändert: Sie hat bereits die maximale Breite für die Audi-Lackieranlage. Neue Farben gibt es auch – und mit drei Optikpaketen im Aluminium-, Kohlefaser- oder Hochglanz-Design lässt sich der Charakter nochmals anpassen. Etwas Besonderes ist aber auch die Technik: Fahrwerk und Antrieb wurden optimiert und auf Höchstleistung getrimmt. Der 4,0-Liter-V8-Motor ist identisch mit dem Aggregat im RS6 und RS7, aber wegen des höheren Fahrzeuggewichts und des größeren Luftwiderstands ist er auf ständig höhere Grundlast abgestimmt.

Audi RS Q8 Foto: Auto-Medienportal.Net/Matthias Knödler

Audi RS Q8 Foto: Auto-Medienportal.Net/Matthias Knödler

Fahrwerk und Bremse sind ebenfalls eng mit RS6 und RS7 verwandt, aber die Abstimmung zwangsläufig ebenfalls deutlich angepasst. Man kann unter acht Fahrprofilen auswählen: Offroad, Allroad, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic und zwei individuell abstimmbare RS-Modi. Diese RS-Modi können durch ein- oder zweimaliges Drücken einer RS-Taste im Dreispeichen-Lenkrad eingestellt werden. Im RS-Cockpit gibt es ein Temperaturmodul und eine Einstellung zur Anzeige der Rundenzeiten. Das Ganze sorgt für surreale Fahrleistungen und eine Straßenlage, die in Anbetracht des Fahrzeuggewichts ihresgleichen sucht. Der Spurt von 0 auf 100 km/h dauert nur 3,8 Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit ist je nach gewähltem Paket bei 250, 280 oder 305 km/h abgeregelt.

Audi RS Q8 Foto: Auto-Medienportal.Net/Matthias Knödler

Beim Klang hat sich Audi viel Mühe gegeben, und die Nachverbrennung im Abgastrakt ist in einigen Situationen fast schon übertrieben. Insgesamt ist der RS Q8 aber eher zu leise, bei starker Beschleunigung hört man hauptsächlich ein Fauchen, dass dem enormen Luftdurchsatz geschuldet ist. Ein klassisches V8-Auspuffgeräusch fällt teilweise dem Partikelfilter zum Opfer. In den USA wird der RS Q8 übrigens lauter sein: Hier sind höhere Werte erlaubt und der Partikelfilter ist überflüssig. Trotz des hohen Gewichts und des hohen Schwerpunkts ist die Straßenlage hervorragend. Dank Sportdifferential kann der Fahrer in der Kurve sehr früh aufs Gas gehen. Das adaptive Fahrwerk kann sich übrigens über 90 mm anpassen: Im Offroad-Modus fährt es bis zu 60 mm nach oben, im Dynamic-Modus 30 mm nach unten. Und es gibt eine Hinterachslenkung, die um bis zu fünf Grad einschlagen kann.

Audi RS Q8 Foto: Auto-Medienportal.Net/Matthias Knödler

22-Zoll-Felgen sind Standard, wenn die Keramikbremse geordert wird, sind allerdings 23-Zöller obligatorisch. Sie ist in Summe 34 kg leichter als die Stahlbremse und bringt damit nicht nur bessere Standfestigkeit und Bremswirkung, sondern auch deutlich weniger ungefederte Massen am Rad. Nach längerer Bergabfahrt stellte sich bei verhaltenem Bremsen ein leichtes Quietschen ein, jedoch ohne die geringsten Einbußen in der Bremscharakteristik. Übrigens sind die Sitze hervorragend für schnelles Fahren geeignet: Sie packen den Fahrer förmlich an der Hüfte und bieten ungewöhnlich viel Seitenhalt. Auch das Wildleder-Volant zeigt, dass es direkt zur Sache gehen kann.

Audi RS Q8 Foto: Auto-Medienportal.Net/Matthias Knödler