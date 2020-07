Genau hier liegt auch der neue Reiz des RS 6. In einer ungeahnten Beweglichkeit lässt er sich durch die Kurven scheuchen, 100 Prozent Drehmoment und Leistung im Scheitelpunkt werden vom intelligenten Allradantrieb mit drei Differentialen ohne Rülpser verdaut. „Alter Schwede!“ denken sich Fahrer und Passagiere wenn das g-Meter 1,2 als maximale Querbeschleunigung abspeichert.



Dabei bleibt das Fahrverhalten nahezu neutral. Sicher, an der Front wiegt der Superkombi schon etwas mehr. Durch die Kraftverteilung, die von 70:30 bis 15:85 je nach Fahrsituation variiert, schlägt sich der Audi aber überraschend gut und kann ausgleichen – deutlich besser als seine kleinen Brüder auf A3-Basis. So kann bei einem U-Turn auch kurz das Gepäckabteil über die Fahrbahnlinie rutschen. Das gab es im RS 6 so noch nie.



Was sich waghalsig und stressig liest, haben die Ingenieure in mundgerechten Häppchen angerichtet. Den RS 6 zu fahren ist so einfach, dass man ihn guten Gewissens jedem normalen Autofahrer in die Hand geben kann. Einmal auf Kurs gebracht lässt er sich von seiner Spur nicht mehr abbringen und sticht willig in die Kurven. Auf der Autobahn sorgt der Allradantrieb für ein unvergleichbares Sicherheitsgefühl. Und auch bei 280 km/h bleiben die Windgeräusche noch draußen. Zusammengefasst ist der RS 6 eine handzahme Übermacht. Dafür sorgen auch die standfesten Keramikbremsen, deren Potential auf Betriebstemperatur unerschöpflich scheint. Vielleicht deshalb kostet eine Scheibe für die Vorderachse mehr als 5000 Euro.



Bei der Preisgestaltung kommt ohnehin keine Freude auf. Zwar geben sich die Ingolstädter mit einem Basispreis von 117.500 Euro noch recht zivil; bis ein RS 6 aber so ausgestattet ist, wie es sich für ein Traumauto gehört, können nochmal über 60.000 Euro fällig werden. So kostet zum Beispiel das RS-Dynamikpaket Plus (inklusive V-Max-Anhebung auf 305 km/h und Hinterachslenkung) stolze 12.500 Euro.



Auch die Carbonleisten an Front und Heck sowie Seitenschwellern sind mit über 4600 Euro ein Wort zum Sonntag. Auf noch höherem Niveau rangiert aber das Bang-und-Olufsen-3D-Soundsystem (6070 Euro) mit ausfahrbaren Hochtönern im Armaturenbrett. Das lässt sich aber nur zusammen mit dem schicken Alcantara-Dachhimmel (2050 Euro) bestellen. In unserem Testwagen kommen noch Designpakete und Sitze hinzu, die gemeinsam weit in den fünfstelligen Bereich ragen – ganz zu schweigen von Assistenzsystemen, Infotainmentoptionen und Nachtsichtmodus, die ebenfalls keinen Igel in der Tasche dulden.



Da lohnt es sich in den Genuss der Sparoptionen zu kommen, die Audi Sport in den RS 6 gebaut hat: Mit einem 48-Volt-Bordnetz und einem Riemen-Startergenerator stehen 12 Kilowatt zu Verfügung, um sogenanntes Segeln zu ermöglichen.



Die elektrische Beimischung wird jedoch eher im Effizienz-Fahrprogramm offenbar, in der auch die Zylinderabschaltung aktiv ist. Hier schaltet sich das V8-Triebwerk kurzzeitig ab und der RS 6 gleitet geräuschlos dahin. Audi spricht von einer Ersparnis von bis zu 0,8 Litern Benzin. Die können wir nicht fundiert bestätigen, aber mit viel Disziplin und abgeklebter RS-Taste ließ sich ein Durchschnittsverbrauch von elf Litern über eine Distanz von 50 Kilometern herausfahren.



Sobald der RS 6 in seinen typischen Disziplinen gefahren wird, geht der Verbrauch entschlossen in Richtung 20 Liter. Für Barkäufer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das scheint auch die Damenwelt zu wissen: Auffällig viele Frauen wirkten an dem Millionärskombi interessiert – offeriert er doch Sicherheit, Wohlstand und emotionale Höhepunkte. Wer den RS 6 als Single besitzt, darf die hintere Sitzbank also schon vorausschauend für den Nachwuchs einplanen.



Fazit: Der Neue aus Ingolstadt stellt seine Vorgänger in den Schatten. Er ist breiter, tiefer und sportlicher als all seine Vorgänger. Dazu besticht der cool aufgepumpte Breitbau. Die Kunst, die Audi Sport – anders als die Konkurrenz aus München und Affalterbach – beherrscht, ist die handzahme Verpackung am Lenkrad. Das muss man wollen.



Ein Minus fängt sich der Superkombi bei der Haltbarkeit und beim Kaufpreis ein. Die harten Schaltvorgänge und die ähnlich einer Kollision ausgeführte Gangbremse im manuellen Modus lassen Mitleid mit Getriebe, Differentialen und Fahrwerksbuchsen aufkommen. Doch das gehört zu den Kriterien, die einen Käufer in dieser Preisklasse wohl kaum beeindrucken. (ampnet/deg)



Daten Audi RS 6 Avant



Länge x Breite x Höhe (in m): 4,99 x 1,95 x 1,46

Motor: V8-Ottomotor, 3996 ccm, Bi-Turbo, Direkteinspritzung

Kraftübertragung: Acht-Stufen-Direktschaltgetriebe, Allradantrieb

Leistung: 600 PS (441 kW) bei 6000 - 6250 U/min

Max. Drehmoment: 800 Nm bei 2050 - 4500 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 305 km/h (250 / 280)

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 3,6 Sek.

ECE-Durchschnittsverbrauch: 11,5 Liter

Testverbrauch: 18 Liter SP

Realverbrauch: 16 Liter SP

Abgasnorm: Euro 6d-Temp-Evap-ISC

CO2-Emissionen: 268 g/km

Tankinhalt: 80 Liter

Leergewicht: 2150 kg

Kofferraumvolumen: 565-1680 Liter

Basispreis: 117.500 Euro

Testwagenpreis: 173.000 Euro