Audi R8 Spyder V10 plus

Audi R8 V10 Spyder plus Foto: Auto-Medienportal.Net/Audi

15.06.2017 - Der Audi R8 Spyder V10 plus ist das schnellste offene Serien-Modell von Audi Sport. Sein V10-Mittelmotor leistet 610 PS und sorgt mit dem permanenten Allradantrieb Quattro für ein furioses Fahrerlebnis. „Neben dem Coupé ist nun auch der Spyder als 610 PS starke Top-Version erhältlich. Er profitiert von unserer langjährigen Erfahrung im Motorsport und verbindet atemberaubende Dynamik mit der Emotion eines offenen Sportwagens“, sagt Stephan Winkelmann, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. Große Drehfreude bis 8700 Touren, schnelles Ansprechen und der voluminöse Klang des V10-Triebwerkes faszinieren. Mit 449 kW / 610 PS Leistung und einem maximalen Drehmoment von 560 Newtonmetern bei 6500 Umdrehungen pro Minute (U/min) ist der V10 das stärkste Serien-Aggregat der Marke mit den vier Ringen. Im Vergleich zum Audi R8 Spyder V10 erhält der Saugmotor einen Leistungszuwachs von 70 PS. So sprintet das Top-Modell in 3,3 Sekunden auf 100 km/h und erreicht 328 km/h Höchstgeschwindigkeit. Jedes PS muss gerade einmal 2,78 Kilogramm bewegen.

Hinter dem V10-Mittelmotor sitzt eine schnell schaltende Sieben-Gang S tronic. Das sportlich kurz übersetzte Doppelkupplungsgetriebe leitet die Kräfte über eine Kardanwelle auf den Quattro-Antrieb an der Vorderachse. Je nach Fahrsituation verteilt die elektrohydraulisch betätigte, wassergekühlte Lamellenkupplung die Antriebsmomente vollvariabel – im Extremfall bis zu 100 Prozent auf eine Achse. An der Hinterachse sorgt ein mechanisches Sperrdifferenzial für Traktion und Dynamik. Das Management der Kupplung ist in das Fahrdynamiksystem Audi Drive Select integriert, das dem Fahrer die Wahl zwischen den Modi „comfort“, „auto“, „dynamic“ und „individual“ lässt. Im Performance-Modus kommen die Programme „dry“, „wet“ und „snow“ hinzu. Sie passen die Charakteristik von Antrieb und Fahrwerk an die Verhältnisse der Straße an.

Alle vier Räder des R8 Spyder V10 plus werden an Aluminium-Doppelquerlenkern geführt. Diese Lösung demonstriert die Nähe der Baureihe zum Motorsport. Auf die serienmäßigen 19-Zoll-Aluminium-Schmiederäder montiert Audi eine Mischbereifung in der Kombination 245/35 vorn und 295/35 hinten. Die großen Bremsscheiben sind aus einem langlebigen, temperaturbeständigen und leichten Kohlefaser-Keramik-Verbund gefertigt.



Die Sideblades, die Schwellerleisten, der Deckel des Verdeckkastens und der feststehende Heckspoiler sind aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigt. Sie sind Kennzeichen des offenen Top-Modells mit klassischem Softtop. Ein elektro-hydraulischer Antrieb öffnet und schließt das 44 Kilogramm wiegende Verdeck in je 20 Sekunden, auch während der Fahrt bis Tempo 50.

Das Rückgrat des R8 Spyder V10 plus bildet der Audi Space Frame in Multimaterialbauweise. Er vereint Komponenten aus Aluminium und strukturintegriertem kohlenstofffaser-verstärktem Kunststoff (CFK) miteinander. Dies ist maßgebend für das geringe Gewicht des offenen Hochleistungssportwagens. Leer und ohne Fahrer bringt er 1695 Kilogramm auf die Waage. Trocken sind es 1587 Kilogramm, 25 Kilogramm weniger als der Audi R8 Spyder V10.



Wie in einem Rennwagen kann der Fahrer alle wichtigen Funktionen aktivieren, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen. Das serienmäßige R8 Performance-Lederlenkrad integriert neben den Multifunktionstasten zwei große Bediensatelliten. Das 12,3 Zoll große virtuelle Cockpit präsentiert alle Informationen in 3D-Grafiken – wenn gewünscht, in einer speziellen Ansicht, die den Drehzahlmesser in den Mittelpunkt rückt. Wenn die Sieben-Gang S tronic im manuellen Modus arbeitet, wird die Skala bei höheren Touren farbig unterlegt. Daneben erscheinen Anzeigen zu Leistung und Drehmoment, zu g-Kräften, zu Rundenzeiten sowie zu den Temperaturen von Reifen, Motor- und Getriebeöl - Racing pur.



Der Audi R8 Spyder V10 plus st ab sofort bestellbar, die ersten Auslieferungen erfolgen im Spätsommer 2017. Der Grundpreis in Deutschland liegt bei 207 500 Euro. (ampnet/Sm)