Fahrbericht Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Q4

23.10.2019 - Der teuerste Alfa Romeo ist auch gleichzeitig der beliebteste in Deutschland: Der Stelvio ist ein Segen für die italienische Traditionsmarke, man mag sich gar nicht ausmalen, was ohne dies SUV aus ihr geworden wäre. Im Unterschied zu anderen Geländegängern dieses Kalibers bevorzugen die Käufer aber Benzin- statt Dieselmotoren. Wir fuhren die 280-PS-Variante im Alltagstest. Ein wohlklingender Name allein reicht nicht für den Erfolg, das musste Alfa Romeo in zurückliegenden Jahren bitter erfahren. Bis auf zwei Modelle war das Angebot in Deutschland geschrumpft, doch seit der in Turin beheimatete Hersteller auf den SUV-Zug aufgespungen ist, läuft es wieder. Vom Stelvio wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres hierzulande mehr Fahrzeuge neu zugelassen, als von den Modellen Giulia und Giulietta zusammen.

Wohlklang verbreitet auch die Modellbezeichnung, als „Alfa Romeo Stilfs“ käme er wohl nicht so geschmeidig daher. Der Passo dello Stelvio, das Stilfser Joch im Grenzgebiet zwischen Italien und der Schweiz, diente als Namensgeber. Von den sieben im Angebot befindlichen Motorvarianten (drei Benziner und vier Diesel) wurde für diesen Test der Zweiliter-Vierzylinder ausgewählt. Mittels Turboaufladung bringt dieser es auf 280 PS (206 kW). Mit 4,69 Metern Länge ist der Stelvio rund sechs Zentimeter länger als ein Audi Q5, jedoch erheblich kürzer als zum Beispiel ein Porsche Cayenne Coupé (4,93 m). Der dreieckige Wappengrill bedingt die Eigenheit von Alfa-Pkw, deren vorderes Kennzeichen nicht mittig, sondern in Fahrtrichtung gesehen auf der linken Bugseite angebracht sind. Darunter liegen zwei mit Wabengittern verschlossene Lufteinlässe, die besonders das 510 PS starke Topmodell nötig hat. Die schwarze Beplankung an den Radhäusern und unter den Türen ist relativ dezent, in der Sonderfarbe Stromboli Grau (plus 930 Euro) fallen sie kaum auf.

Das Dach ist nach hinten abgeflacht, so dass eine coupéhafte Gesamtsilhouette entsteht. Markant sind am Heck die unterarmdicken Endrohre der Auspuffanlage sowie die flachen, bis in die hinteren Kotflügel hinein gezogenen Gläser der Rücklichter. Die Heckklappe reicht weit herunter, so dass eine beladefreundliche Kante in 66 Zentimetern Höhe entsteht. Die Luke ist 1,05 Meter breit und erlaubt eine Beladung bis zu 1,70 Metern Tiefe, wobei der Boden bei umgelegten Sitzen leicht ansteigt. Wer gezwungen ist, den Gepäckraum bei Regen zu benutzen, sollte damit rechnen, dass sich das auf der Klappe gesammelte Wasser auf Ladung und Beladenden ergießt. Im Cockpit trifft man einiges von dem wieder, was andere Hersteller in den letzten Jahren entwickelt und zur Reife gebracht haben. Das zeugt weniger von mangelndem Erfindergeist, als von der Einsicht, dass Sinnvolles nicht ein zweites Mal erfunden werden muss. Die Ausströmer der Lüftung erinnern an Audi, der Dreh-Drücksteller des Infotainmentsystems an BMW und die am Lenkrad angebrachte Startaste an den bei Porsche benutzten Fahrmodusschalter. Die Sprachsteuerung des Navi-Systems ließ Verständigungsprobleme erkennen, die Kartengrafik erwies sich als detailarm und die Zoom-Bedienung als unpraktisch.

