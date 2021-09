SPORTcars

Fahrbericht Alfa Romeo Giulia GTA

Alfa Romeo Giulia GTA Foto: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

29.08.2021 - Wann ist die Zeit angemessener als zu einem Geburtstag, in der Vergangenheit zu stöbern, vor allem, wenn das stattliche Alter von 110 Jahren erreicht wurde? Alfa Romeo feiert dieses Jubiläum gerade und legt sich und den besonders sportiven Kunden ein bemerkenswertes Geschenk auf den Gabentisch. Die ohnehin schon überaus potent motorisierte Sportlimousine Giulia schmückt künftig und in einer auf 500 Exemplare limitierten Serie das Traditionskürzel GTA. Die drei Buchstaben, sie stehen für Gran Turismo Alleggerita, haben bereits in den 1960er-Jahren mit der Giulia Sprint in den Motorsport-Arenen für Aufsehen gesorgt: Jetzt bekommt die aktuelle Baureihe eine neue Krone aufgesetzt.

Alfa Romeo Giulia GTA Foto: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

Alfa Romeo Giulia GTA Foto: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

Der 2,9-Liter große V6-Biturbomotor kommt nach einer erneuten Leistungsspitze auf 540 PS (397 kW) und übertrifft damit das bisherige Spitzentriebwerk mit gleichem Hubvolumen in der Giulia Quadrifoglio um immerhin 30 PS. Das Hexenwerk im GTA betrifft jedoch vor allem das Gewicht. 50 Kilogramm leichter ist er, die Rennversion GTAm unterbietet das Serienpendant sogar um 100 Kilogramm, verzichtet deswegen auf die Rückbank und ist mit Schalensitzen sowie einem Überrollkäfig ausgerüstet. Ein Wettbewerbsfahrzeug mit Straßenzulassung also.

Alfa Romeo Giulia GTA Foto: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

Das A in der Typenbezeichnung steht für extremen Leichtbau. Aluminium und vor allem Karbon-Werkstoff werden überall dort eingesetzt, wo die Pfunde purzeln müssen. Die Scheiben im Fond und am Heck werden aus leichtem Lexan geformt, unter anderem Front- und Heckschürze, Motorhaube und Sitzschalen sowie das Dach sind aus Kohlenstofffasern gebacken. Auffälliges Spoilerwerk nutzen beide Versionen der heißen Giulia, beim GTAm sieht der aufragende Flügel schon etwas aufgesetzt aus, erinnert uns an den seligen Lancer Evo von Mitsubishi. Aber Abtrieb muss sein. Immerhin verspricht Alfa Romeo eine Höchstgeschwindigkeit von 307 km/h. Da kann es ohne das Flügelwerk schon zu unliebsamen Aufwinden kommen. Beim GTA ohne m tun es zwei Verlängerungen der Abrisskante an der Kofferraumklappe. Frontsplitter und Heckdiffusor leiten die Windströme außerdem in die gewünschten Richtungen.

Alfa Romeo Giulia GTA Foto: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

Unter dem Heck kuscheln die beiden schwarzen Endrohre der Akrapovic-Auspuffanlage aus Titan miteinander, gar nicht kuschelig wird es nach dem Druck auf die rote Taste am lederbezogenen und unten leicht abgeflachten Lenkrad. Mit heiserem Bellen springt der V6 an und gibt einen akustischen Vorgeschmack darauf, welches Spiel gleich angepfiffen wird. Sanft gleitet der Wahlhebel der achtstufigen Automatik in die D-Stellung, schon eine sachte Berührung des Gaspedals lässt die Giulia loshuschen. Der Beschleunigungsstreifen der Autobahn erscheint erstaunlich kurz, wie aus dem Rohr geschossen nimmt der Wagen Fahrt auf, die Hinterachssperre hat eine Menge Arbeit zu bewältigen, um das Durchdrehen der Räder zu verhindern.



Denn satte 600 Newtonmeter (Nm) Drehmoment liefert die Maschine schon bei 2500 Umdrehungen pro Minute (U/min) als Maximum ab. Also stehen bereits bei niedrigen Drehzahlen Bärenkräfte bereit. Andererseits wird dem V6 nicht bange, wenn die Nadel des Tourenzählers sich bei 6500 U/min dem roten Bereich der Skala nähert. Geschmeidig wandert das Triebwerk durch alle Höhen und Tiefen eines Motordaseins und gibt sich ganz entspannt oder eben rattenscharf.

Alfa Romeo Giulia GTA Foto: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger