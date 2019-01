Toyota beendet 17-jährige Supra-Pause

Toyota GR Supra Foto: Auto-Medienportal.Net/Toyota

14.01.2019 - Darauf haben Fans sehr lange gewartet: Toyota feiert auf der North American International Auto Show in Detroit (–27.1.2019) die Weltpremiere des neuen GR Supra (GR = Gazoo Racing). Optisch orientiert sich der 3,0-Liter-Sportwagen mit seiner langen Motorhaube am legendären 2000 GT, während Front- und Heckgestaltung das vor 17 Jahren eingestellte Vorgängermodell zitieren. Der GR Supra wird bei Magna in Österreich gebaut und im September auf den Markt kommen. Der Einstiegspreis beträgt 62 900 Euro.

Toyota GR Supra Foto: Auto-Medienportal.Net/Toyota

Toyota GR Supra Foto: Auto-Medienportal.Net/Toyota

Der Supra ist eine Gemeinschaftsentwicklung mit BMW. So steckt unter der Haube des zweisitzigen japanischen Coupés die 340 PS und 500 Newtonmeter starke Motor aus dem Cabrio Z4. Von dort wird auch die Acht-Gang-Automatik aus dem Hause ZF übernommen. Der Toyota steht auf etwas größeren 19-Zoll-Rädern und ist mit 4,3 Sekunden einen Hauch schneller auf Tempo 100 als der BMW. Bei 250 km/h wird der Zweisitzer, der eine Launch Control besitzt, abgeregelt. Der Supra verfügt unter anderem über Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, Head-up-Display und Schaltwippen sowie einem Drehzahlmesser und eine Schaltpunktanzeige im Zentrum der Instrumententafel. Mit den beiden Fahrmodi Normal und Sport lassen sich Motorsound und -ansprechverhalten sowie Dämpfer-, Lenkungs- und Differenzial-Einstellungen verändern. Mittig auf der asymetrisch gestalteten Konsole sitzt ein 8,8-Zoll-Multimedia-Display mit Touchscreen-Funktion, das sich auch per Drehschalter bedienen lässt.

Toyota GR Supra Foto: Auto-Medienportal.Net/Toyota

Zur Serienausstattung gehören außerdem Rückfahrkamera, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktion, zehn Audio-Lautsprecher und ein Navigationssystem sowie adaptive LED-Scheinwerfer.



Zum Marktstart legt Toyota die exklusive „A90 Edition“ auf. Die Bezeichnung zitiert den internen Modellcode und verweist zugleich auf die strenge Limitierung für die ersten 90 Interessenten. Das Sondermodell enthält das Premium Paket und verfügt darüber hinaus über einen exklusiven grauen Mattlack, mattschwarze Aluminiumfelgen und eine rote Lederausstattung. (ampenet/jri)