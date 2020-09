25.09.2020 - Als Zeitreise vom ersten Datsun 240 Z bis in die Zukunft des sportlichsten Nissan -Models soll das Design des kommenden Nissan Z zeigen. Der Prototyp mit dem, passenden Namen Nissan Z Proto ist in diesem Tagen im japanischen Yokohama enthüllt worden. Über die Leistungsdaten des 3,0-Liter-V6-Twin-Turbo-Motors, dessen Kraft von einem Sechs-Gang-Handschaltgetriebe übertragen wird, ist noch nichts bekannt. Die Rede ist vom Motor des Infinity Q50, der dürfte bei mehr als 344 PS liegen.

Die Seitenlinie des Z Proto orientiert sich stark an der des 240 Z von 1970, noch unter dem ursprünglichen Markennamen Datsun aber mir damals schier unglaublichen 160 PS in der stärksten Version Höchstgeschwindigkeit 198 km/h, 0 auf 100 in knapp zehn Sekunden. Der Ur-Z war 4,16 Meter lang, der neue misst 4,28. Auch in den Dimensionen hat sich in den 40 Jahren nicht hat so viel getan. Nur die Breite legt spürbar zu, von 1,65 Meter auf 1,85 Meter. Außerdem wuchs die Reifendimension auf vorn 255/40R19 und hinten 285/35R19. (ampnet/Sm)