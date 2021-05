SPORTcars

Praxistest Kia Stinger 3.3 T-GDI

Kia Stinger GT Foto: Auto-Medienportal.Net/Dennis Gauert

16.05.2021 - Der Kia Stinger ist ab sofort nur noch in der bärenstarken Variante mit 3,3-Liter-Biturbo-Motor zu bekommen. Die sportliche Schräghecklimousine bietet acht automatische Gangwechsel, sieben Jahre Garantie, sechs Zylinder, fünf Sitzplätze und Antrieb auf vier Rädern – und die Koreaner verlangen dafür nur zwei Drittel des Kaufpreises der Konkurrenz, inklusive navigationsbasierter autonomer Fahrfunktionen.

Kia Stinger GT Foto: Auto-Medienportal.Net/Dennis Gauert

Kia Stinger GT Foto: Auto-Medienportal.Net/Dennis Gauert

Das Facelift des Kia Stinger ist für Neulinge kaum erkennbar. Zu selten sieht man ihn auf deutschen Straßen herumkurven, zu detailreich sind seine Designelemente. So bleibt manchem vielleicht die neue Silhouette der LED-Scheinwerfer verborgen oder gar die Rennflaggenoptik im unteren Teil der Rückleuchten. Auch die Endrohre der Abgasanlage fallen nun etwas größer aus. Gekrönt wird die Auffrischung mit neu designten 19-Zoll-Felgen. Nicht weniger opulent gestaltet sich die erweiterte Farbauswahl beim Ambientelicht: 64 Farben dürfen nun vom Fahrer gegeneinander abgewägt werden.



Das vollere Paket kostet ab sofort auch etwas mehr: Bei 57.900 Euro geht es los. Damit ist der Stinger GT 2000 Euro teurer geworden. Der Preis umfasst allerdings so gut wie alle Ausstattungsdetails, nur noch individuelle Wünsche wie das Material der Innenausstattung kommen obendrauf. Dennoch erscheint der Schachzug der Koreaner unüblich – insbesondere deshalb weil es beim Facelift nur noch eine Motorisierung gibt, was die Produktion theoretisch vereinfachen dürfte.

Kia Stinger GT Foto: Auto-Medienportal.Net/Dennis Gauert

Aus 3,3 Litern Hubraum und zwei Turbinen kann sich der Fahrer jederzeit 510 Newtonmeter Drehmoment abholen, 366 PS liegen bei 6000 Touren an. Laut Tacho bringt unser Testwagen den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 km/h in 5,4 Sekunden hinter sich. 200 km/h erreicht der Stachel (Stinger) aus Asien in etwa 19 Sekunden und spurtet weiter bis auf 270 km/h. Allein in Anbetracht der Fakten hat der Stinger schon das Zeug zum Traumwagen. Mehr Feuer spuckt auch ein ebenso selten gesehener Ghibli nicht, mit dem Maserati einst die Gran-Turismo-Klasse eröffnete.



Im Innenraum herrscht eine angenehme Atmosphäre, die sich aus sportlichen Elementen, bequemen elektrisch verstellbaren, belüfteten Ledersitzen mit Memoryfunktion sowie Kias Infotainment-Konzept zusammensetzt, das dank Harman-Kardon-Lautsprechern eine imposante Konzertkulisse aus dem Ärmel schüttelt. Allenfalls die Airbagabdeckung des Lenkrads bricht mit dem Niveau, das die Koreaner hier am europäischen Geschmack orientiert angerichtet haben. Der Sitzkomfort ist sehr gut, hinten können auch große Menschen zusteigen, sollten aber beim Einstieg die Dachlinie im Auge behalten.



Je nach Fahrprogramm rücken dem Fahrer die Seitenwangen zu Leibe, im Sportmodus schmiegen sie sich fest an und bieten guten Seitenhalt, in der Komfortstufe genießt der Fahrer mehr Freiheit und Entspannung. Ähnlich verhält es sich auch beim Fahrwerk und dem Automatikgetriebe: Zwischen schnellen Gangwechseln und garstigem Triebwerk oder sanfter Gangart mit weichen Schaltvorgängen kann der Fahrer wählen. Das Eco-Fahrprogramm nimmt etwas Leben aus dem Antriebsstrang und spart Sprit.

Kia Stinger GT Foto: Auto-Medienportal.Net/Dennis Gauert

Von dem gönnt sich unser Stinger GT gern: 16 Liter kostet der Betrieb im Sportmodus mindestens. Die deutschen Platzhirsche verhalten sich unter Last nicht weniger durstig, können beim Cruisen aber besser sparen als unser Testwagen, der sich im Flachland mindestens elf Liter gönnte. So richtig zeitgemäß ist das nicht. Auch die Automatik liefert nicht ganz so pfeilschnelle Wechsel wie ein DSG aus Wolfsburg oder die ZF-Wandlerautomatik bei BMW, Jaguar und Maserati. Der Kia tummelt sich eher im Bereich des Cadillac CT6.



Das gilt auch für die Fahrdynamik. Zwar erinnert der Koreaner vom Gemüt her an einen BMW, hält beim Fahrwerk aber nicht ganz Schritt mit den Bayern. In der Komforteinstellung bietet es weichen Ausgleich und schwingt hinten im Stil der Amis etwas nach, in der Stufe Sport wirkt es harmonisch knackig und geerdet, pariert Lenkbefehlen sofort. Beim Abbiegen jedoch greift der Stinger, der ohne ein Sperrdifferential auskommt, kurz ins Leere und schickt einen Ruck durch den Antriebsstrang.