Wir konnten nur das RS-Modell sehen und fahren - in seriennahem Stand und mit einer Tarnfolie versehen, die eher dazu dient, die Linien hervorzuheben, anstatt sie zu verschleiern. Doch zwischen dem regulären e-Tron GT und dem RS e-Tron soll es kaum Unterschiede geben. Die Außenhaut ist identisch, wichtigster sichtbarer Unterschied ist die Frontmaske, die dort sitzt, wo Audi normalerweise den Kühlergrill plaziert. Beim RS verfügt sie über das Wabenmuster der konventionell angetriebenen RS-Modelle. Sogar der aggressive Heckdiffusor wird von beiden Modellen geteilt. Die Strategie ist für Audi Sport nicht ohne Risiko: Es gab noch kein RS-Modell, das man so leicht mit dem Basismodell verwechselt konnte.

Dabei ist die Form gelungen, mit idealen Fließheck-Proportionen und einem großzügig dosierten Maß an Aggressivität. So sollte eine Sportlimousine aussehen, wobei es kaum vorstellbar ist, dass Audi diese Form auch mit einem leistungsstarken Benzinmotor unter der Fronthaube hätte realisieren können. Fahrer und Beifahrer sitzen tief, aber bequem, und im Fond ist ausreichend Platz - wobei wir dort eher zwei Schalensitze erwartet hätten. Der mittlere Platz ist erhöht und schmal; ein brauchbarer Kompromiss, zumal Audi sagt, der e-Tron GT sei ohnehin ein Auto für Selbstfahrer. Ein festes Panoramadach ist Standard, optional gibt es ein Kohlefaserdach, das immerhin acht Kilogramm einspart. Es gibt keine Heckklappe, sondern nur eine kleine Kofferraumöffnung - wie beim Taycan. Porsche wird allerdings schon im nächsten Jahr den Taycan Cross Turismo mit Heckklappe zeigen, und auch Audi erwägt weiter Derivate.

Die technologische Hardware, die den Taycan zu einem überlegenen Sportwagen macht, ist im e-tron GT vollständig vorhanden. Dazu gehört der flüssigkeitsgekühlte 83,7-kWh-Lithium-Ionen-Akku, der größere von den zwei im Taycan erhältlichen Akkus, sowie ein Zwei-Gang-Getriebe an der Hinterachse. Serienmäßig ist eine Dreikammer-Luftfederung, eine elektromechanische Hinterrad-Lenkung mit einem Lenkwinkel von bis zu 2,8 Grad und ein Sportdifferential für ultraschnelle Drehmoment-Verteilung zwischen den Hinterrädern.



Die Radgrößen reichen von 19 bis 21 Zoll, und während der e-tron GT über eine serienmäßige Stahlbremse verfügen wird, sind die optionalen Carbid-Bremsen beim RS e-tron GT Standard, eine Keramik-Bremsanlage bei beiden Modellen optional. Die Keramikbremsen beißen hart, aber nicht übermäßig aggressiv zu und lassen sich einfach modulieren; der Übergang zwischen den Bremsmodi ist nahezu unmerklich.



Auf den engen, manchmal etwas rutschigen, vor allem aber leeren Straßen der Ägäis-Insel Rhodos konnte der RS e-Tron GT seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Insgesamt haben wir zweieinhalb Stunden am Steuer verbracht - plus einem nächtlichen Beschleunigungsrennen, bei dem nahezu 220 km/h erreicht wurden. Bei voller Beschleunigung war der Schaltvorgang vom ersten in den zweiten Gang deutlich spürbar; auf der Straße, wo das Hochschalten im Sport-Modus bei 70-80 km/h erfolgt, erfolgt er unmerklich. In den verbrauchsoptimierten Modi startet der RS e-Tron gleich im zweiten Gang.