Fahrbericht Porsche Taycan Sport Turismo GTS

Porsche Taycan GTS ST Foto: Autoren-Union Mobilität/Porsche

16.12.2021 - Die Modellpalette des Porsche Taycan greift weiter aus: Jetzt gibt es neben der Fließheck-Variante mit kleinem Kofferdeckel und dem etwas höhergelegten Cross Turismo mit Heckklappe eine dritte Variante namens Sport Turismo. Diese Version, derzeit nur in Verbindung mit der neuen Leistungsstufe GTS zu bekommen, verfügt über die Karosserie des Cross Turismo, verzichtet aber auf Höherlegung und Anbauteile in Kontrastfarbe – ein klassischer Kombi also.

Porsche Taycan GTS ST Foto: Autoren-Union Mobilität/Porsche

Porsche Taycan GTS ST Foto: Autoren-Union Mobilität/Porsche

Doch auch wenn der Sport Turismo die Kombi-Variante des Taycan ist, darf man kein Raumwunder erwarten. Die Rücksitze sind wie in der Limousine einigermaßen beengt, großgewachsene Fondpassagiere finden nicht genügend Knieraum, und der Kofferraum ist unterhalb der Abdeckung nicht größer geworden. Immerhin jedoch gibt es hinten mehr Kopffreiheit, und natürlich lässt sich der Sport Turismo bei Bedarf auch bis zum Dach beladen. Der Kofferraum ist wegen der großen Hecktüre außerdem besser zugänglich. Und das Mehrgewicht von 15 Kilogramm lässt sich verschmerzen, genauso wie der Mehrpreis von weniger als 1000 Euro. Andere Extras im Zubehörprogramm sind da deutlich teurer.

Porsche Taycan GTS ST Foto: Autoren-Union Mobilität/Porsche

Mit dem GTS zeigt Porsche erstmals ein großes Glasdach, das auf Knopfdruck abgedimmt werden kann. Zudem gibt es zwei Zwischenstufen, mit denen einzelne Segmente, aber nicht das ganze Dach eingetrübt werden können. Das sieht nicht nur interessant aus, sondern es gestattet den Insassen auch, auf unterschiedliche Einstrahlwinkel des Sonnenlichtes zu reagieren. Wie üblich bei derartigen Panoramadächern liegt der vordere Ansatz so weit hinten, dass nur die Fondpassagiere in den vollen Genuss kommen.



Das Etikett GTS steht bei Porsche seit langem für eine besonders effektbetonte Optik. Auch der Taycan GTS wartet mit schwarzen Typenschildern und Felgen sowie abgedunkelten Scheinwerfern auf. Dabei lässt sich der aggressive Look auch wieder zurücknehmen: Ein GTS in frozenberry- oder coffebeige-metallic mit 21-Zoll-Exclusive-Felgen sieht schon gleich viel freundlicher aus.

Porsche Taycan GTS ST Foto: Autoren-Union Mobilität/Porsche

Gleiches gilt für das Interieur: Dort schaffen schwarze Leder- und Mikrofaser-Applikationen sowie Zierleisten in schwarzem Aluminium ein dunkles Ambiente, das die Ernsthaftigkeit der GTS-Variante unterstreichen soll. Und natürlich darf die „Sport-Chrono“-Uhr nicht fehlen, mit der sich die jeweiligen Fahrzeiten auf das präziseste dokumentieren lassen. Doch es lassen sich auch freundlichere Farben auswählen, das Interieur mit Holz dekorieren. Dabei gibt es neben klassischem Leder und nachhaltig gegerbtem Olea-Leder auch „lederfreie“ Varianten aus Chemiewerkstoff. Viele Varianten also, nur die Sport-Chrono-Uhr kann leider nicht abgewählt werden.



GTS, das bedeutet bei Porsche aber nicht nur Schau, sondern es steht auch für gehobene Dynamik. Auch beim Taycan: Das Fahrwerk wurde für den GTS nochmals agiler und sportlicher abgestimmt als bei den anderen Varianten. Damit lässt sich dieses Elektroauto trotz 2,3 Tonnen Leergewicht ungemein präzise lenken und auf der Straße positionieren. Dazu passt der GTS-Antrieb, der mit 517 (Overboost: 598) PS zwar nur wenig mehr Leistung als der 490 (Overboost: 571) PS starke Taycan 4S bietet, mit 850 Nm Maximaldrehmoment jedoch exakt auf dem Niveau des nochmal höher positionierten Taycan Turbo (625/680 PS) liegt. Der Taycan 4S bietet hingegen nur 650 Nm.

Porsche Taycan GTS ST Foto: Autoren-Union Mobilität/Porsche

Dass der Taycan GTS beim Drehmoment genau soviel bietet wie der Turbo, liegt daran, dass er – im Gegensatz zum 4S – über die gleiche Antriebs-Hardware verfügt, inklusive des größeren E-Motors im Heck. Nur die Spitzenleistung ist heruntergedrosselt, um Respektsabstand nach oben zu halten. Dennoch können sich die Fahrleistungen sehen lassen: Der mit einem Zweigang-Getriebe ausgerüstete, allradgetriebene Taycan GTS Sport Turismo spurtet in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Spitze ist bei 250 km/h abgeregelt. Diese Werte sind hervorragend, spiegeln jedoch trotzdem nicht die unglaubliche Vehemenz wider, mit der dieser Kombi zur Sache geht: Die Leistung ist ansatzlos abzurufen. Das können alle Elektroautos gut, dieses aber auch noch im oberen Geschwindigkeitsbereich.

Porsche Taycan GTS ST Foto: Autoren-Union Mobilität/Porsche