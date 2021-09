SPORTcars

Elegend EL1

Elegend EL1 Foto: Autoren-Union Mobilität/Elegend

06.09.2021 - Es soll die perfekte Verschmelzung von automobiler Vergangenheit und Zukunft werden: Selbstbewusst sprechen die Entwickler von „retrofuturistischem Design“. Unter dem Kürzel „EL1“ will die erst vor Kurzem gegründete Elegend AG einen einzigartigen Elektro-Sportwagen entwickeln. Seine Leistungsdaten werden genauso atemberaubend sein wie sein Preis: 890.000 Euro.

Elegend EL1 Foto: Autoren-Union Mobilität/Elegend

Elegend EL1 Foto: Autoren-Union Mobilität/Elegend

Wer eine solche Summe für einen Pkw aufwendet, hat Anspruch auf Exklusivität. Die gewährleistet das im bayerischen Beilngries beheimatete Unternehmen durch die Limitierung auf 30 Exemplare. Am morgigen Montag soll das Projekt am Rande der IAA in München der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nach den bisher verfügbaren Informationen erwartet den handverlesenen und gutbetuchten Kundenkreis elektromobile Spitzentechnologie in einer Verpackung, die bewusst mit Reminiszenzen aus historischem Renn- und Sportwagenbau spielt.

Elegend EL1 Foto: Autoren-Union Mobilität/Elegend

Es ist folglich kein Zufall, dass sich der Betrachter des 4,15 Meter kurzen Coupés an eine Rallye-Ikone der 80er Jahre erinnert fühlt. Der Audi Sport Quattro, der auch unter der Bezeichnung „S1“ Furore machte, gab Form und Proportionen für den EL1 vor. Allerdings kann man an der Frontgestaltung ebenso Zitate eines legendären Muscle-Cars erkennen. Der Dodge Charger zeigte schon 1969 ein ähnlich kantig-aggressiv gestaltetes Gesicht. „Mit dem EL1 beleben wir künftige automobile Legenden, richten den Blick jedoch neu in Richtung Zukunft aus – bei Design, Technologie und Verarbeitungsqualität“, erklärt Marcus Holzinger, Vorstand der Elegend AG.



Auf seiner langen Haube setzt eine angedeutete Hutze mit drei Kühlschlitzen den optischen Akzent. Darunter prägt eine sich tief duckende Front mit breitem Spoiler und einer schwarzen, innenliegenden Maske den Bug. Ein flaches und kompaktes Greenhouse, kurze Überhänge und breitausgestellte Radhäuser machen die Neuinterpretation des Audi-Vorbilds unverwechselbar. Vorn sorgen 19-Zoll-Räder für einen soliden Stand, hinten füllen 20-Zoll-Räder die Radhäuser aus. Für Anpressdruck bei hohem Tempo sorgt der Flügel auf der Heckklappe, darunter liegt ein durchgehendes, schmales LED-Leuchtenband.

Elegend EL1 Foto: Autoren-Union Mobilität/Elegend

„Neben dem einzigartigen Design setzen wir auf ein modernes und perfekt abgestimmtes Monocoque, inklusive Fahrgestell. So können wir auch in einer Kleinserie hochwertige und individuelle Fahrzeuge herstellen“, sagt Marcus Holzinger. Für den bayerischen Elektro-Renner wurde auch ein eigenes Chassis entwickelt. Das Carbon-Monocoque verspreche „neben hoher Steifigkeit einen niedrigen Schwerpunkt und exzellentes Fahrverhalten“, ist sich Günther Riedl sicher, der bei der Elegend AG verantwortlich für die Technik ist.



Für den Vortrieb werden drei Elektromotoren eingesetzt, wovon einer auf die Vorder- und zwei auf die Hinterachse wirken. Gemeinsam leisten sie 600 Kilowatt (kW), was 816 Pferdestärken entspricht. Die Batterie, die in T-Form im Mitteltunnel und hinter der ersten Sitzreihe angeordnete ist, hat eine Kapazität von 90 Kilowattstunden (kWh). In der Simulation, so heißt es von Seiten der Entwickler, reiche dieser Stromvorrat für zwei Runden im Renntempo auf der Nordschleife des Nürburgrings. Für den Alltagsbetrieb errechneten sie eine Reichweite von 425 Kilometern, ausgehend von einem durchschnittlichen Verbrauch von 21 kWh/100 km.

Elegend EL1 Foto: Autoren-Union Mobilität/Elegend