Trotz der sehr flachen Linienführung bietet der e-Tron GT mehr als ausreichenden Platz für vier Personen und einen relativ großzügig dimensionierten Gepäckraum, der durch eine konventionelle Klappe zugänglich ist. Die Batterien sind so untergebracht, dass sie nicht in den Fußraum hineinragen.



Bei der Auslegung des e-Tron GT hat sich Audi am Leitbild eines Gran Turismo orientiert. Die Fahrwerksabstimmung ist straff, aber nicht übertrieben hart ausgelegt. Damit prädestiniert er sich als echtes Langstreckenfahrzeug.