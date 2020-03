SPORTcars

Pininfarina: Umweltschutz ist nicht umsonst

Automobili Pininfarina Battista Anniversario Foto: Auto-Medienportal.Net/Pininfarina

03.03.2020 - Die Pläne des indischen Technologie-Konzerns Mahindra, mit Pininfarina eine Luxus-EV-Marke auf die Räder zu stellen, nehmen inzwischen sehr konkrete Formen an. Das italienische Traditionshaus S.p.A. Pininfarina ist dabei für das Design zuständig, die Technik liefert zum größten Teil der kroatische Elektro-Hersteller Rimac. Jetzt stellt Pininfarina mit dem Anniversario eine auf fünf Einheiten begrenzte Sonderserie des kommenden Elektro-Sportwagens Battista vor – und kündigt gleichzeitig ein SUV an. Das Sondermodell Battista Anniversario setzt auf den regulären Battista auf, der in 150 Einheiten gebaut werden soll. Doch mit neuen Schmiedefelgen und Hochleistungsreifen steigt die Vmax auf 350 km/h; der Preis wird bei 2,6 Millionen Euro liegen.

Automobili Pininfarina Battista Anniversario Foto: Auto-Medienportal.Net/Pininfarina

Battista Anniversario und unser Autor Matthias Knödler - Foto: Auto-Medienportal.Net/Pininfarina

Anlässlich der Präsentation haben wir uns über den Stand der Entwicklungen und über die Strategie informiert. Inzwischen fahren die ersten Prototypen des Battista, unter anderem auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Nardo; im Sommer können die Kunden am Lenkrad Platz nehmen. Bei der Entwicklung konnte Pininfarina mit dem sprichwörtlichen weißen Blatt Papier beginnen, man hatte kein Erbe mitzuschleppen oder war auf die Verwendung von Konzern-Hardware angewiesen. Als Kleinserienfahrzeug ist der Battista relativ leicht zu homologieren, der Anspruch an die Sicherheit – etwa bei Fußgängerschutz, Airbags, Türversteifungen, Front- und Heck-Crashelementen – entspricht aber normalen Pkw.

Automobili Pininfarina Battista Anniversario Foto: Auto-Medienportal.Net/Pininfarina

Das Auto soll in rund 50 Märkten homologiert werden. Hauptmärkte sind Europa, USA, der Nahe Osten, Japan und Kanada. China ist noch nicht sicher. Wer einen Battista möchte, kann noch bestellen. Zahlen möchte man keine nennen, aber man sei zufrieden mit den Bestellungen und verweist darauf, dass Bugatti fünf Jahre gebraucht habe, bis die Serie ausverkauft war. Überhaupt spielt das Benchmarking für Pininfarina eine große Rolle: Manche Hersteller brächten Autos mit 18 Monaten Verzug, der Battista sei in 18 Monaten entwickelt worden. Dahinter stehen über 100 Mitarbeiter. Man wolle dafür sorgen, dass sich „Menschen in Elektroautos verlieben". Und baut dafür eine Serie von Elektroautos, die ausschließlich im Luxussegment angesiedelt sind.

Automobili Pininfarina Battista Anniversario Foto: Auto-Medienportal.Net/Pininfarina

Unter der dramatisch gezeichneten Außenhaut der Battista-Serie steckt die C2-Plattform von Rimac, einem Hersteller, der auch für Hyundai und Porsche tätig ist. Der basslastige Klang, von Pininfarina selbst entwickelt, soll an Tonfrequenzen erinnern, die die Erde erzeugt, etwa bei einem Erdbeben. Ein neuer Ansatz für Nachhaltigkeit? Die Leistung jedenfalls kann sich sehen lassen: 1900 PS, 2300 Newtonmeter Drehmoment, 0 auf 100 in 2 Sekunden, 0 auf 200 in 6 Sekunden. Dabei seien die Reifen das größte Problem, so Pininfarina. Mit 180 kW kann maximal geladen werden, die Reichweite liegt im elektrofreundlichen amtlichen Zyklus bei 500 Kilometern, was real sichere 300 Kilometer bedeuten soll. Und bei den abgeregelten 330 km/h der regulären Battista-Variante käme man 100 Kilometer weit, verspricht Pininfarina kühn – was der Kunde kaum nachprüfen dürfte.